Ученые напоили червей спиртом и принудили вращаться в воде

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09.05.2020, 15:53, Разное

Ученые из Нидерландов провели необычный опыт. В рамках исследования они напоили червей спиртом и принудили их плавать внутри постоянно передвигающегося потока жидкости.
Для ученого мира и физиков, в частности, особенный интерес представляют распространенные активные полимеры, от которых на микро- и наноуровне зависят почти все структуры, в том числе частицы бактерий или микротрубочки. Большое количество информации о микроорганизмов поможет экспертам лучше с ними работать.

Научные сотрудники Университета Амстердама отметили, что физики ныне мало знают о полимерах и их свойствах. При этом имитацией полимерных структур можно назвать иловых червей Tubifex tubifex. Ученые из Нидерландов поместили существ в реометр: систему вращающихся пластин, которые генерируют разные структуры потоков жидкостей. Они в процессе эксперименте заполнили мензурку червями и проверили, как они могут перемещаться в жидкости при разных условиях, в частности, при насыщении воды спиртом до 5% или в случае уменьшения температурного режима.

Животные не извивались под влиянием алкоголя или холода, но тогда жидкость была подвержена истончению при сдвиге, когда сильное вращение ориентирует идти в едином направлении и дает возможность воде протекать более свободно. Далее эксперты промыли червей, и поток снизился, так как эти создания получили более случайную ориентацию.

Прежнее исследование научных сотрудников Стэнфордского университета касалось деятельности мучных червей. Как оказалось, эти организмы решают проблемы отходов из пластмассы. В лабораторных условиях черви поглощали полистирол и оказались полностью здоровыми, несмотря на химический состав вещества.



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