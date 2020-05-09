 

Михаил Каабаков засомневался в создании вакцины от коронавируса

09.05.2020, 15:53, Разное

Представитель РНЦХ Петровского Михаил Каабак не уверен в способностях специалистов создать вакцину против коронавируса Covid-19. Пандемию он назвал другой формой Армагеддона.
Директор отдела трансплантации почки РНЦХ Михаил Каабаков заявил, что современный уровень знаний не дает возможности бороться эффективно с коронавирусом нового типа. Справиться с болезнью могла бы вакцина, но самый ранний период времени, когда она появится, – начало 2021 года. Врач выразил уверенность, что люди погибли бы на планете, если бы эпидемия оказалась чуть более сильнее, чем сейчас.

Коронавирус Михаил Каабак назвал другой формой Армагеддона, отметив беззащитность человечества перед новым заболеванием, а сама пандемия может закончиться только благодаря изобретению вакцины, но этого может не произойти. Инфекцию медик назвал не единственным вирусом с содержанием РНК, от которого пока не изобрели лекарство. Однако в случае успеха люди пойдут по традиционному маршруту, так как вакцины начали использовать еще два столетия назад.

«В целом мы молодцы», – заявил сотрудник РНЦХ, добавив, что создание препарата поможет пережить пандемию. Иначе необходим технологический прорыв для разработки иного средства защиты от коронавируса, и справиться с этим сможет биомедицинская наука. В целом Каабак считает эпидемию уроком для человечества, выводы из которого оно должно извлечь после ее окончания.



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