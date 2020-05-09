 

Российский трубоукладчик встал на якорь у логистического центра «Северного потока –2»

09.05.2020, 15:53, Новости дня

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» бросило якорь недалеко от немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», следует из данных портала по отслеживанию кораблей MarineTraffic.

По пути в порт Мукран судно прошло мимо острова Борнхольм с юго-востока от него, пишет «Коммерсант».

Трубоукладчик вышел из Находки 10 февраля, обогнул Африку и 2 мая прибыл в порт Калининграда. В ходе своего рейса он многократно менял пункт назначения. 7 мая «Академик Черский» вновь вышло из порта Калининграда и направилось в Германию.

Напомним, задержка в строительстве газопровода «Северный поток – 2» возникла после того, как из-за американских санкций работу прекратила швейцарская компания Allseas. Она остановила работы по строительству «Северного потока – 2» и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. «Академик Черский» рассматривается как один из вариантов замены. По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. «Северный поток – 2» построен на 93%.



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