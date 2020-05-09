В онлайн-акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 3 млн человек

09.05.2020, 15:48, Новости дня

Участниками акции «Бессмертный полк онлайн» стали почти 3 млн человек, сообщила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

«По состоянию на 15.00 мск 9 мая, когда прием заявок был прекращен, мы получили 2 млн 837 тыс. 681 заявку. К сожалению, чуть-чуть не дотянули до 3 млн», – отметила Байбулова, передает ТАСС.

Напомним, участие в акции принял президент Владимир Путин.

Увидеть трансляцию в интернете можно на сайте «Бессмертного полка России», Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре «Окко». На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видеозапись на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю «Бессмертного полка».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как в РФ отметят 75-летие Победы.