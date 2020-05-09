Борющиеся с коронавирусом сотрудники НИИ им. Склифосовского поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

09.05.2020, 15:48, Новости дня

Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков опубликовал фото коллег, принявших участие в акции «Бессмертный полк».

Петриков разместил пост с фотографией, на которой медики перед началом обхода пациентов с коронавирусом держат в руках фото родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

«Сегодня нас на обход провожал «Бессмертный полк». Наши дедушки и бабушки, все те, кто дал нам возможность жить в мире сейчас. Низкий поклон им и с Днем Победы!» – написал Петриков в Facebook.

Ранее президент Владимир Путин в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне обратился к участникам «Бессмертного полка», который в этом году проходит онлайн из-за распространения коронавируса.

Всего участниками акции «Бессмертный полк онлайн» в этом году стали почти 3 млн человек.

Увидеть трансляцию в интернете можно на сайте «Бессмертного полка России», Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре «Окко». На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видеозапись на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю «Бессмертного полка».