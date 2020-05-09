С Днем Победы: как празднуют 9 мая Алла Пугачева, Юлия Пересильд, Филипп Киркоров, Данила Козловский и другие звезды

09.05.2020, 15:35, Разное

75 лет назад, 8 мая 1945-го, представители германского верховного командования подписали в Берлине акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, что ознаменовало окончательную победу советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая в 22.00 на Красной площади состоялся праздничный салют из тридцати артиллерийских залпов из тысячи орудий. И с тех пор каждое 9 мая — это день памяти, благодарности и радости со слезами на глазах. Никто не забыт, ничто не забыто. И даже отсутсвие парада на Красной площади (по всей стране сегодня из-за общероссийского карантина прошла лишь его воздушная часть ) и “шествие” “Бессмертного полка” не по улицам, но по страницам в сети не отменит это праздник.

Рассказами о ветеранах и поздравлениями сегодня переполнены и соцсети российских звезд. Кто-то рассказывает стихи и поет песни, кто-то — разучивает четверостишия со своими детьми — Данила Козловский, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Безрукова, Юлия Пересильд и многие-многие другие звезды отмечают сегодня 75-ю годовщину.

Алла Пугачева и Максим Галкин

С Днём Победы! Вспоминаем сегодня всех наших родных, кто воевал, кто пережил страшную войну, поминаем павших. С праздником вас, дорогие друзья!

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)8 Май 2020 в 11:38 PDT

Данила Козловский

Сегодня 75 лет ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ! Вторая мировая война, ставшая для нашей страны Великой отечественной войной, безусловно, одна из самых страшных страниц в мировой истории и истории русского народа. За эти военные годы, общие потери не поддаются человеческому осмыслению. Как же важно сегодня вспомнить всех тех, кто отдал свои жизни на полях сражений, всех тех кто трудился, сжигая себя в тылу, всех тех, кто погиб и выжил в страшные годы Ленинградской блокады. Всех тех, благодаря которым мы живём, мечтаем и думаем о будущем. Поднять тихонько и осмысленно рюмку водки за этих Великих людей. Мой учитель Лев Додин в обращении к нашему театру сказал следующее: “Я хочу, чтоб сегодня мы все пожелали себе, человечеству и попросили у Господа Бога, чтобы ничто подобное, никогда бы больше не повторилось”. Господи, дай нам разум никогда больше такое не допустить. С Великим праздником Великой победы!

Филипп Киркоров

С днём Великой Победы! С 9 мая! Пусть на лицах цветут улыбки, а слёзы льются только от радости. Спасибо всем тем, кто воевал во имя мира и свободы, мы искренне гордимся ими и храним вечную память.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)9 Май 2020 в 12:42 PDT

Андрей Кончаловский

“Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен”. Эту эпитафию, выбитую на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, написал мой отец, Сергей Михалков, военный писатель-корреспондент. Сегодня человеческая память становится всё короче и короче, но есть вещи, которые забывать нельзя. Одна из них – тот подвиг, который совершили наши люди в годы Великой Отечественной войны. Я поздравляю всех вас с Днем Победы.

Юлия Пересильд

С 9 мая! Вспомним всех , кто подарил нам МИР выпьем за Здоровье тех, кто жив! И пусть память об этих героях никогда не исчезает! Герои былых времён они в нас , наших детях! Праздник со слезами на глазах…

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)9 Май 2020 в 2:44 PDT

Сергей Лазарев

Как важно, чтобы молодое поколение знало о подвигах наших дедов и прадедов! Как важно не допустить повторения кровопролитий и ужаса. Как важно сохранять мир ! Как хочется, чтобы наши дети и внуки жили в мирное и спокойное время!! С Днем Великой Победы! С 9 мая!

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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)9 Май 2020 в 4:25 PDT

Марина Александрова

Это День Победы! И какой это день, знает каждый из нас, у каждого он свой… И трудно описать все свои чувства: горечь и гордость, боль и радость… Это как вера, с которой трудно поделиться, либо есть, либо нет, ведь это твой личный диалог с Богом. Так и в этот праздник, это твой личный диалог с теми, кого уже давно нет, с теми, благодаря кому ты есть…

Елизавета Боярская

9 мая для меня самый важный праздник в году. Так сложилось. Меня не водили в детстве на парады, не наряжали в военную форму, не просили читать военные стихи. И я за это очень благодарна своим родителям. Мы просто говорили…иногда..тихо сдержанно. Хотя в семье воевали, пережили блокаду. А потом уже в осознанном возрасте, 12-13 лет, появилась потребность читать, смотреть, узнавать, постигать эту тему. Я впустила в юное сознание тему Великой Отечественной Войны и она навсегда осталась для меня глубоким потрясением. И слово “Война” стало неизменно ассоциироваться с горем, смертью, чудовищной жестокостью, страхом, голодом и конечно же героизмом, отвагой, благодарностью и победой!

Ирина Безрукова

С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!! С 75-летием Великой Победы! Я хочу пожелать всем ветеранам здоровья, радости, душевной гармонии, хотелось бы, чтобы близкие и наше государство заботились о них самым наилучшим образом! ⠀Я по-настоящему восхищаюсь людьми, прошедшими войну. Преодолев невероятные физические и психологические сложности, они не разучились радоваться жизни, ко всему относятся с мудростью, у них можно многому поучиться. Я прошу всех, в чьих силах повлиять на ситуацию: сделайте так, чтобы в этот день, и каждый день, ветераны чувствовали свою значимость, чувствовали, что они любимы, оценены и, что мы им рады и благодарны за всё! Думаю для них это — один из самых лучших подарков. Если вы знаете, что где-то рядом живет человек, когда-то воевавший за нашу свободу, окажите ему поддержку. Узнайте в чем действительно он нуждается и помогите ему получить это, если у вас есть такая возможность. Или окажите любой другой знак внимания, соблюдая правила предосторожности, ведь здоровье пожилых людей нужно беречь в первую очередь! ⠀Я тоже постараюсь лично поздравить кого-нибудь из ветеранов, конечно же, бесконтактно, такое сейчас время, к сожалению( Но главное, друзья, помнить, что все наши трудности несравнимы с тем, через что прошли наши ветераны, эти мужественные невероятные люди. Давайте никогда не забывать, кому мы обязаны жизнью. С праздником, с Днём Победы!

Мария Шукшина

С Великим Днём! Великой Победы! Наши деды в Великой Священной Отечественной войне одержали Победу для нас! Мы не должны проиграть эту войну, нового гибридного типа, войну когнитивную! Ключ к нашей победе – в этом стихотворении. Люблю вас! Желаю здравия и трезвомыслия!

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Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria)9 Май 2020 в 1:51 PDT

Екатерина Варнава

9 мая, я считаю, очень особенный день в жизни каждого человека, который жил, живет и будет жить. Совершенно особенный. Совершенно трогательный. Очень грустный местами и одновременно счастливый. Я не могу назвать этот день праздником в общепринятом смысле, я могу назвать этот день Днем памяти. Могу назвать Днем свободы. Я могу назвать его Днем всепоглощающей любви и трагедии. Важность этого дня безоговорочна, безвременна и всегда будет актуальна для тех, кто ценит жизнь человека. С Днем Победы! С Днем мирного неба над головой! Надеюсь, вы проявите ответственность и здравомыслие и останетесь сегодня дома, потому что наша борьба с эпидемией еще не окончена. Ни один салют не стоит вашего здоровья, ваших близких и всех, кого вы можете встретить по пути!

Наталья Подольская

Друзья! Всех с Великим Днём Победы!!!! Ничто не забыто, никто не забыт! Помним и чтим и благодарим.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)9 Май 2020 в 12:21 PDT

Кристина Орбакайте

75 лет со Дня Великой Победы! В нашей семье 9 мая был всегда особенный день и праздник. Мои дедушка и бабушка встречались со своими однополчанами, были воспоминания, слёзы, радость встреч и незабываемые песни!

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)8 Май 2020 в 8:32 PDT

Алика Смехова

День Победы Слава Героям и Вечная Память Павшим С праздником, мои дорогие!

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Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)9 Май 2020 в 12:33 PDT

Жасмин

С праздником великой Победы, дорогие друзья! В первую очередь, конечно, хочу поклониться подвигу всех героев, всех ветеранов войны и труда, благодаря которым мы родились на мирной земле! А наше поколение в этот день хочу в очередной раз попросить не забывать историю: как историю всей страны, так и историю каждого Героя из ваших семей, бережно хранить ее и передавать детям. Счастливого будущего, мира, светлого неба, здоровья и праздничного настроения! Чтобы отдать дань памяти великим тем годам, сегодня в течение дня я выложу свое исполнение нескольких песен, которые пели наши с вами бабушки и дедушки, герои войны и самоотверженные труженики тыла. Заходите на огонек На аккордеоне мне аккомпанирует прекрасный музыкант, композитор, певец Игорь Тукало.

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Публикация от Певица Жасмин (@jasmin)8 Май 2020 в 11:11 PDT

Ну а напоследок редакция HELLO.RU хотела бы присоединиться к продюсеру Александру Роднянскому и пожелать вам не только отметить этот день у себя дома и в безопасности, но и посмотреть хорошее военное кино, которого за прошедшие со Дня Победы 75 лет было снято немало.

Александр Роднянский

С великим праздником! ⠀ Сегодня позволю себе напомнить вам об одном из самых лучших и мною любимых военных фильмов. ⠀”Торпедоносцы” – это история о советских камикадзе… ” – так однажды охарактеризовал свою картину режиссер Семен Аранович в интервью. И я не вижу лучшего способа рассказать о фильме, чем дать слово его автору: “Четвертый год Великой Отечественной войны… Место действия – Заполярье. Там доблестно сражались летчики нашей морской авиации… Будни торпедоносцев – так можно вкратце обозначить содержание нашего фильма, поставленного по сценарию Светланы Кармалиты с использованием фрагментов военной прозы Юрия Германа. Признаюсь, я давно мечтал снять картину о морской авиации, потому что для меня она – часть собственной биографии. Правда, воевать мне не довелось, но в течение пяти лет после окончания Высшего военно-морского минно-торпедного училища я летал штурманом в Заполярье, узнал людей, работавших там…

Героями не рождаются, ими становятся в конкретных обстоятельствах. А у торпедоносцев такие обстоятельства были общим фоном их ежедневной работы, были их нормой бытия, нормой поведения. ⠀ В фильме несколько параллельных сюжетов, спаянных в общую тему. Мы пытались строить картину по принципу мозаичного полотна, где каждая частица обязательно соответствует конкретному месту, имеет свой “вкус, цвет, запах”. Торпедоносцы летали на машинах “Ил-4”. А такой самолет чуть ли не в единственном экземпляре мы могли видеть только на пьедестале перед Музеем авиации Северного флота в Мурманске. Самолет, который “занят” в картине, энтузиасты и сотрудники музея отыскали в тундре, он был подбит в результате прямого попадания в кабину. Машину отремонтировали в краткие сроки, поставили двигатель, остальное оборудование, – словом, возродили к жизни “ветерана” боев.

Торпедные атаки снимались в натуре. Причем делали это “под хронику”, чтобы создавалось ощущение документальности происходившего. При монтаже в фильм вошли и подлинные кадры, снятые в годы войны… ⠀ В конце картины медленным наплывом мы даем фотографии торпедоносцев… Вглядитесь в лица героев. Мы хотим, чтобы они остались в сердцах зрителей»… ⠀ Они и остались. Навсегда.