 

Лещенко дал мини-концерт в московском метро

09.05.2020, 15:30, Новости дня

Народный артист РСФСР Лев Лещенко дал праздничный онлайн-концерт в московском метрополитене по случаю Дня Победы, сообщили в пресс-службе департамента столичной подземки.

«75-летие Победы в Великой Отечественной войне событие во истину масштабное и значимое для нашей страны. Парад на Красной площади и праздничный салют – это то, без чего не обходится ни одно празднование. Так же, настоящим символом Великой Победы стала песня «День победы» в исполнении Льва Лещенко», – сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

Там добавили, что «в сложившейся ситуации живое выступление Льва Валерьяновича, в традиционном его варианте, невозможно», поэтому артист в честь 75-й годовщины Победы дал живой мини-концерт на станции метро «Площадь революции».

Напомним, в конце марта Лещенко госпитализировали в инфекционную больницу Коммунарки с коронавирусом после того, как он вернулся с гастролей в США транзитом через Ниццу. 6 апреля его выписали с отрицательными результатами на коронавирус. После выписки Лещенко, заявив о нападках в свой адрес, пожаловался на «пандемию кликушества». 



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