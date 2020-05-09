 

Facebook начал массовые блокировки за публикацию фото знамени Победы над Рейхстагом

09.05.2020, 15:30, Новости дня

Facebook начал блокировать пользователей за публикацию фотографии знамени Победы над Рейхстагом, сообщила журналист Наталья Лосева.

«Facebook блокирует за фото знамени над рейхстагом! Вот только написала Екатерина Мечетина, пианистка и заслуженная артистка России. Но кроме нее еще десятки таких же свидетельств от российских пользователей», – сообщила Лосева в своем телеграм-канале.

В подтверждение своих слов она разместила скриншоты, которые сделала Мечетина. В предупреждении Facebook указывает, что пользователь не может ничего публиковать в следующие 24 часа. При повторном нарушении запрет на публикации составит три дня.

«Мы понимаем, что люди иногда совершают ошибки, поэтому не ограничили ваш аккаунт», – говорится в предупреждении.

Также на блокировку публикаций в Facebook снимка знамени Победы над Рейхстагом пожаловался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

В его посте на скриншоте Facebook сообщил, что такая публикация «нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».

«Этот, с позволения сказать, дисклеймер я вижу уже несколько раз. Именно в связи с этим фото. У разных людей. И знаете, что хочу сказать? Наносил я б*** фашистским, до кого дотянуться смог, вред в реальном мире, как мог – в любой день любого года. И буду наносить, пока силы есть. Если снесут и это – значит, война продолжается. И начали ее точно не мы», – написал он.

Журналист Максим Кононенко предположил, что блокировка постов со знаменем не связана с самим снимком или тематикой Великой Отечественной войны.

«Судя по скорости банов и объяснения по поводу «опасности» можно сделать вывод, что банит робот, который видит в фотографии опасное поведение. То есть, русский солдат опасно стоит на башне рейхстага, а пропагандировать опасное поведение правилами Facebook запрещено довольно давно. Ну, то есть тут дело не в Знамени», – написал он в своем телеграм-канале.

При этом Кононенко добавил, что это «не отменяет общей шизофреничности ситуации».

Ранее председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Facebook банит пользователей за протесты против карантина в США, но не блокирует такие же «протестные записи» в России. «Это уже не двойные стандарты, а тройные и четверные», – сказал Малькевич.



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