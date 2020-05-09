 

Новосибирский театр оперы и балета провел онлайн-концерт в честь годовщины Победы

09.05.2020, 15:30, Новости дня

Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) к юбилею Великой Победы украсил фасадные колонны здания георгиевской лентой и проведет онлайн-концерт, посетить который сможет любой желающий.

«Для театра 75-летие Великой Победы вдвойне важное событие, так как НОВАТ ее ровесник. Театр открылся 12 мая 1945 года исполнением оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин» и стал для всех сибиряков символом Победы и свидетельством силы духа народа-победителя», – сообщили в театре, пресс-релиз которого поступил в пресс-службу газеты ВЗГЛЯД.

9 мая НОВАТ впервые проводит уникальный онлайн-концерт: звезды, творческие руководители и ветераны театра поздравляют зрителей, находясь дома. В домашней обстановке они исполняют любимые песни военных лет, песни-воспоминания и стихи о войне. Онлайн-концерт доступен с 15.00 по новосибирскому времени (11.00 мск) на официальном сайте НОВАТа, YouTube-канале и в соцсетях театра, на сайте НГС, сайте Культура.рф, а также 12 мая на сайте Телеканала Культура.

«С любовью и безграничным уважением мы готовили этот знаковый для нас концерт, и очень надеемся встретиться с нашими дорогими зрителями в этот важный день. Наш театр – Театр Победы – чтит память и выражает благодарность и преклонение перед мужественным поколением, подарившим нам мир, возможность жить, любить и творить», – сообщил главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев.

Во время концерта прозвучат песни Эдуарда Колмановского, Микаэла Таривердиева, Серафима Туликова, Василия Соловьева-Седого, Яна Френкеля и других авторов.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) – крупнейший театр РФ и центр культурной жизни Сибирского региона. Создание театра сопровождало становление Новосибирска как крупнейшего культурно-промышленного российского мегаполиса.



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