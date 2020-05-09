Эдита Пьеха: “Во время ВОВ я была «военной дохлятиной», а попав в СССР, стала жаждать жизни”

09.05.2020, 15:30, Разное

Эдита Пьеха пояснила о том, как в детстве пережила Великую Отечественную войну (ВОВ). По её признанию, в те годы она была “военной дохлятиной”, будучи болезненным ребёнком, а попав в СССР, стала жаждать жизни.

В этом году исполнилось 75 лет со дня окончания ВОВ. Данная юбилейная дата должна была в РФ широко отмечаться, но мероприятия пришлось во многом сократить и корректировать, поскольку в стране введён карантинный режим в связи с развитием эпидемии коронавируса. Несмотря на это, праздник не отменяется. Многие отмечают его в домашних условиях. Звёзды отечественного шоу-бизнеса не являются исключением. Каждый старается создать необходимую атмосферу и поделиться воспоминаниями о своих предках, участвовавших в боевых действиях.

Эдита Пьеха же пояснила о своём детстве, выпавшем на разгар боевых действий. Знаменитость родилась во Франции, где война началась в 1940 году, и первые её воспоминания связаны именно с этими событиями. Будущая знаменитость проживала в небольшом шахтёрском городке, находившемся под постоянными обстрелами. В то время она с семьёй постоянно пряталась в бомбоубежищах. Вспомнила исполнительница и русского военнопленного, работавшего в шахте. Её отчим делился с тем едой, чем спас ему жизнь. Сама же народная артистка в тот период имела проблемы со здоровьем. Её донимал бронхит и постоянный кашель. Описывая своё состояние, звезда охарактеризовала себя, назвав “военной дохлятиной”, лишь после переезда в СССР будущая певица стала жаждать жизни и поправляться.



Рассказала Эдита Пьеха и о том моменте, когда по радио впервые рассказали о Победе. По её словам, эта новость была очень эмоциональной, и она пела песни с друзьями, идя по улице. В тот момент все вытирали слёзы, узнав об окончании войны, но назвать событие праздником трудно было, поскольку очень многие испытывали грусть за погибшими в годы войны родственниками.