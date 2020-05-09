На тестах замечен прототип электрического Hyundai 45

09.05.2020, 15:25, Новости дня

В Сети опубликовали шпионские снимки прототипа электрокара Hyundai, который пока проходит под индексом 45.

Эксперты предполагают, что новая модель в финальном исполнении для рынка получит существенные изменения по внешнему виду. Кроме того, на прототипе не стали применять пиксельную оптику, применив обыкновенные лампочки. Обнаруженный экземпляр предложен в версии с тремя дверьми, однако в серийном исполнении автомобиль Hyundai получит привычный пятидверный кузов.

Подробности о салоне модели электрокара также умалчиваются, но есть предположения, что автомобиль обзаведется дорогими материалами отделки. Техническая часть новейшего электрокара пока не раскрывается.