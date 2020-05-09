Мнение: Памятник Сталину в Донецке

09.05.2020, 15:15, Разное

Как то упустил, но в ДНР уже с неделю проводят опрос на тему установки в Донецке памятника Сталину.

Так сказать в догонку к переименованию на праздники Донецка в Сталино.

Опрос проводит пушилинская "Донецкая Республика". Пока что проголосовало около 2,5 тыс. человек, вариант "за установку" пока уверенно лидирует.

Проголосовать можно тут http://mnenie.oddr.info/ustanovit-pamyatnik-i-v-stalinu-na-ploshhadi-pered-domom-pravitelstva/#comments

В принципе, не сильно удивлюсь, если в свете текущих тенденций, памятник Сталину в Донецке таки появится.