 

Мнение: Памятник Сталину в Донецке

09.05.2020, 15:15, Разное

Как то упустил, но в ДНР уже с неделю проводят опрос на тему установки в Донецке памятника Сталину.
Так сказать в догонку к переименованию на праздники Донецка в Сталино.
Опрос проводит пушилинская "Донецкая Республика". Пока что проголосовало около 2,5 тыс. человек, вариант "за установку" пока уверенно лидирует.
Проголосовать можно тут http://mnenie.oddr.info/ustanovit-pamyatnik-i-v-stalinu-na-ploshhadi-pered-domom-pravitelstva/#comments
В принципе, не сильно удивлюсь, если в свете текущих тенденций, памятник Сталину в Донецке таки появится.

Источник: Colonel Cassad



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