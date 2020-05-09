Обнародован снимок смартфона LG Stylo 6

09.05.2020, 15:09, Разное

Южнокорейская корпорация LG вскоре выпустит новый смартфон Stylo 6, снимок которого уже доступен в интернете. Официальная презентация этого девайса состоится 18 мая текущего года.

Почти один год назад известный бренд LG выпустил смартфон Stylo 5, а вскоре многочисленные потребители смогут оценить шестую версию данного мобильного устройства. Новинка получила дисплей с каплевидным вырезом под «фронталку» и уменьшенную нижнюю рамку. На обратной стороне LG Stylo 6 находится тройная основная камера, модули которой располагаются в горизонтальном положении, в отличие от датчиков в пятой модификации. На задней панели можно увидеть предназначенный для биометрической аутентификации сканер отпечатков пальцев.

На левой стороне LG Stylo 6 сосредоточен слот для SIM-карты, на правой – клавиша питания. Другие инструменты – кнопка для активации голосового ассистента Google Assistant и регулятор громкости. Внизу базируются 3,5-мм разъем для наушников, USB-C, микрофон, отверстие для хранения стилуса и динамик. Вверху функционирует еще один микрофон.

В конце апреля сообщалось о планах LG представить недорогой смартфон Premier Pro Plus. Предположительно, девайс работает благодаря процессору MediaTek Helio P22, имеет сдвоенную основную камеру, операционную систему Android 9, но не исключается, что в итоге гаджет выйдет с иной OC.