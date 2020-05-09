Названы причины пожара в Башкирии, унесшего жизнь шести человек

09.05.2020, 15:09, Разное

В Башкирии 9 мая утром в частном доме, расположенном на территории одной из деревень Туймазинского района, произошло возгорание. Предварительной причиной пожара с шестью погибшими считают неисправность электропроводки.

Об этом узнали журналисты РИА Новости от источника в правоохранительных органах. Ранее в представительстве ГУ МЧС Башкирии заявили, что в пожаре, случившемся в тепличном комплексе, погибли рабочие хозяйства. Одного человека, получившего ожоги тела, доставили в больницу.

Следственными органами возбуждено уголовное производство. По предварительной версии, возгорание спровоцировано неисправной электропроводкой. Расследование трагического инцидента продолжается.