Коронавирус обнаружен у 11 сотрудников Секретной службы США

09.05.2020, 15:08, Новости дня

Новым коронавирусом заражены 11 сотрудников Секретной службы США, еще 23 работника уже вылечились от COVID-19, информирует интернет-портал Yahoo News со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности страны.

В марте служба отчиталась об одном заболевшем в своих рядах. Однако в докладе, согласно данным на вечер четверга, указывается, что коронавирусом заражены 11 сотрудников ведомства, при этом 23 представителя Секретной службы излечились от болезни и 60 находятся на самоизоляции.

При этом в документе не сообщается ничего о том, какие именно сотрудники Секретной службы заражены и контактировали ли они с президентом или вице-президентом, передает РИА «Новости».

Представитель Секретной службы Жюстин Уилан отказалась комментировать информацию о количестве случаев коронавируса в ведомстве.

«С начала пандемии Секретная служба сотрудничала со всеми партнерами, занимающимися общественной безопасностью, и медицинским отделом Белого дома, для обеспечения защиты и безопасности как тех людей, которые находятся под нашей охраной, так и наших сотрудников Секретная служба продолжает следовать указаниям CDC для обеспечения охраны здоровья и благополучия наших сотрудников и тех, с кем они контактируют», – добавила представитель ведомства.

Секретная служба США занимается охраной государственных объектов, президента, вице-президента и других высших чиновников, а также борьбой с киберпреступлениями.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус у одного из военнослужащих ВМС США, который является личным помощником американского президента Дональда Трампа, оказался положительным. Кроме того, коронавирус обнаружили у личной помощницы дочери Трампа.