 

Во Вьетнаме на День Победы устроили торжественный митинг и концерт

09.05.2020, 15:08, Новости дня

В Ханое на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне прошли торжественный митинг, праздничный концерт и высадка деревьев в рамках международной акции «Сад памяти».

«Это один из самых священных и главных праздников всего нашего народа, причем не только России, но и всех стран, которые входили в состав бывшего Советского Союза», – обратился к собравшимся российский посол во Вьетнаме Константин Внуков, передает ТАСС.

«Ту войну, самую страшную войну за всю историю человечества и самую страшную дня нашей страны, вели советские люди всех национальностей. Война фактически затронула каждую советскую семью, по сути, в каждой семье кто-то пострадал или погиб», – подчеркнул дипломат.

Все гости почтили минутой молчания память павших на полях сражений. Программу продолжил праздничный концерт. Российские дипломаты, ученики школы при посольстве и преподаватели спели известные песни и стихи военных лет, отрывки из литературных произведений на тему Великой Отечественной войны.

Затем на территории посольства в рамках «Сада памяти» высадили деревья.

По случаю 75-летия Победы в начале мая во многих образовательных учреждениях Вьетнама провели тематические уроки «Великие поля сражений Великой Отечественной войны». По центральным каналам Вьетнама показали военно-драматический фильм «Крик тишины» о блокадном Ленинграде.

Напомним, песня «День Победы» прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Инициативу поддержали политики, общественные организации и простые граждане.



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