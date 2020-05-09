24 Horas – США накрыла небывалая со времён Великой депрессии безработица

09.05.2020, 15:06, Новости дня

На фоне распространения коронавируса безработица в США достигла небывалого со времён Великой депрессии уровня — почти 15%, передаёт Canal 24 Horas TV. При этом, как сказала в интервью испанскому каналу профессор Натали Хопкинсон, для чернокожего населения Америки нынешняя пандемия стала очередной катастрофой.

Более 20 миллионов исчезнувших рабочих мест и почти 15%-ный уровень безработицы — именно с такими показателями Соединённые Штаты закрыли апрель. Подобной безработицы не было со времён Великой депрессии.

САРА РАНКАНЬО, корреспондент Canal 24 Horas: В то время как США в большинстве своём потихоньку открываются, город Нью-Йорк продолжает вводить ограничения. На этот раз он ограничивает доступ к знаковым паркам. Между тем, как заявил сегодня губернатор, остальной части штата, наконец, удалось оставить вирус позади. Однако пока нет никаких явных указаний на то, что кривая по Нью-Йорку идёт вниз. То же самое и в остальной части страны.



Мэр объявил о создании так называемых корпусов по тестированию и отслеживанию для изолирования заражённых. Он также высказался по поводу полемики вокруг действий полицейских, которые взялись за обеспечению социального дистанцирования. Эти действия правоохранителей были названы расистскими. Билл де Блазио признаёт, что в некоторых случаях полицейские действуют неправильно. Большая часть арестованных — афроамериканцы.



Если и есть в столице кафе, известное своими гамбургерами и хот-догами, то вот оно. За 60 лет это заведение пережило всё: расовые беспорядки, годы наркотиков и криминала, джентрификацию. Теперь кафе пытается пережить пандемию, продавая еду на вынос.

КАРЛОС КАРМОНА МЕДИНА, иллюстратор: Это о людях, которые ждут своей очереди, сохраняя дистанцию.

Карлос выбрал это кафе в качестве образа нынешнего кризиса. Он уже давно живописует жизнь города, и вот теперь эта самая жизнь изменилась.

КАРЛОС КАРМОНА МЕДИНА: Оно расположено прямо в том месте, которое ранее называли «Чёрным Бродвеем». И печально читать новости и видеть, что им сейчас тяжело.

САРА РАНКАНЬО: В так называемом «шоколадном городе» афроамериканцы уже перестали быть большинством. Их 46% от общего числа жителей столицы. При этом 80% умерших от коронавируса — это как раз афроамериканцы.

Профессор университета Натали Хопкинсон объясняет нам, почему так происходит.

НАТАЛИ ХОПКИНСОН, преподаватель университета: Они живут скученно, работают на передовой и подвергаются большему риску. У многих нет медстраховки, при этом имеются заболевания, которые делают их более уязвимыми, например, диабет, гипертония, ожирение. Для чернокожего населения нашей страны — это катастрофа. Очередная катастрофа.

Пока мы разговаривали, к нам подошёл один из местных жителей, чтобы сказать следующее.

МУЖЧИНА: Они пытаются нас убить.



Вместе с ней мы год назад гуляли по этим же улицам. Она уже тогда возглавляла борьбу местного населения за «чёрную» культуру и музыку. Сегодня звучит тот же самый гимн, а борьба становится всё более жёсткой.

Дата выхода в эфир 09 мая 2020 года.