Немецкий политик – русские заслуживают уважения — они освободили Берлин от нацизма

09.05.2020, 15:06, Новости дня

Русские войска освободили Берлин и Германию от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить, считает бывший немецкий министр внутренних дел Герхарт Баум. В интервью Deutschlandfunk он выразил недоумение по поводу того, что Владимира Путина не пригласили в Германию на памятные торжества: в конце концов, речь идёт об исторической памяти и о русском народе-освободителе, к которому Баум относится с большим уважением.



Reuters

Бывший министр внутренних дел Германии Герхарт Баум не понимает, почему российского президента Владимира Путина не пригласили на торжества, посвящённые 75-й годовщине Победы над нацизмом. В интервью Deutschlandfunk он подчеркнул, что памятные торжества необходимо воспринимать независимо от нынешней ситуации, а русский народ освободил Берлин ценой невероятных человеческих жертв.

Вторая мировая война унесла жизни более чем 60 миллионов человек, почти половина из них были жителями Советского Союза. Это была крупнейшая война в истории человечества, завершившаяся в этот день 75 лет назад, пишет издание. Этот юбилей должны были отметить официальными торжествами у здания Рейхстага, однако из-за пандемии коронавируса была проведена лишь небольшая церемония.

Политик Свободной демократической партии Германии Герхарт Рудольф Баум пережил войну. В интервью Deutschlandfunk он поддержал действующего президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера в его призыве постоянно отдавать дань памяти ужасам войны и освобождению от них.

Окончание войны Баум встретил в качестве беженца. Повсюду царили смерть, бегство, голод и разрушения, население Германии было деморализовано, весь привычный для него порядок рухнул. В то время Баум ощутил настоящее облегчение, когда в населённый пункт, где он находился, вступили американские войска. Правда, по его словам, немцы ужасно их боялись. Им внушили, что с ними могут сделать неизвестно что, однако ничего страшного не произошло.

Отец Баума погиб на войне, но для него самого и его выживших родственников с тех пор началась новая жизнь. Однако всё поколение оказалось травмировано, признаёт Герхарт Баум. С его точки зрения, нынешний карантин из-за коронавируса — ничто по сравнению с произошедшим тогда полным крахом существовавшего порядка. Преступный режим Гитлера засел в бункере и тянул с признанием поражения до тех пор, пока Берлин не был освобождён, вспоминает Баум.

По его мнению, именно освобождение Берлина стало поводом к капитуляции нацистской Германии, и забывать об этом не следует. «Русские освободили Берлин с невероятными человеческими жертвами. Одна только битва за Берлин на Одере стоила жизни 40 тыс. русских солдат, в Берлине погибли ещё столько же», — рассказал экс-министр внутренних дел Германии. По его воспоминаниям, уличные бои велись до тех пор, пока советские войска не продвинулись до Рейхстага. «Поэтому я с большим уважением отношусь к русским освободителям и их семьям. Почти каждая русская семья понесла потери», — подчеркнул Баум в интервью Deutschlandfunk.

Он также выразил убеждение, что современная демократия может быть убедительной только если немцы всегда будут помнить о прошлом освобождении от нацизма. «Мне было ясно, что тогда произошло, что по сути мы были не побеждены, а освобождены, хотя мои учителя в школе смотрели на это иначе», — отметил Баум. Понадобилось много времени, пока Германии удалось преодолеть насаждавшийся нацистами образ мышления. По мнению политика, крайне опасно и современное мышление, допускающее, что во времена нацисткой Германии всё было не так уж и плохо, и что немцы на самом деле оказались жертвами. С его точки зрения, это просто ужасно.

В то же время, Баум отметил, что Великая Отечественная война узаконила в глазах русского населения репрессивный сталинский режим, что привело к десятилетиям подавления восточноевропейских стран. «У них не было освобождения; у нас оно было», — подчеркнул политик.

При этом он отметил, что память о событиях прошлого необходимо отделять от нынешней политической ситуации. «Речь сейчас идёт не о Путине, а о российском населении», — настаивает Баум. Он много раз бывал в РФ и никогда не чувствовал там враждебности по отношению к немцам, что очень важно. «Сейчас речь идёт не о том, сражается ли кто-то с режимом Путина или нет, а о почтении памяти, — подчеркнул Герхарт Баум. — И я не понимаю того, что действующего главу государства Путина не пригласили на определённые мероприятия».

В то же время он выразил понимание того, что сейчас невозможно развивать германо-российские отношения совершенно непредвзято. Баум рассказал, что его мать — русская, и он понимает, как мыслят русские люди. Ситуация в стране всегда формировалась подавлением, направленным вовнутрь, и агрессией в отношении внешнего мира, однако «мы должны показать нашу симпатию к русскому народу, именно в такой день, как сегодня». Освобождение Берлина стало окончанием войны, поэтому он считает необходимым чтить память русских бойцов, погибших в сражениях за Берлин.

Память нужно передавать молодым поколениям. «Мы должны передать им, что в действительности произошло». Для этого необязательно устраивать много памятных дней. «Однако абсолютно необходимо, чтобы мы сегодня вспоминали об окончании войны, как это и происходит». По мнению Баума, надо объяснить молодёжи, что «мы ходим по тонкому льду». Освобождение — это не длительное состояние, его необходимо отстаивать и защищать. Немцы должны защищать свою конституцию и свою свободу.

Герхарт Баум считает возможным ввести в Германии национальный праздник, который отметил бы окончание войны. Воевали не только русские, но и многие другие. Разумеется, было множество жертв и среди немцев, это неоспоримо. «Но освободили нас не они, это сделали другие», — заключает бывший немецкий министр Герхарт Баум в интервью Deutschlandfunk.