Мнение: Этот день они приближали как могли!

09.05.2020, 15:03, Разное

Замечательный проект! Жаль, что вспоминают об этом нечасть!

А помнить надо всегда!

ГЕРОИ

В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Сколько ж, сколько на земле моей

Было их – достойнейших и честных,

Знаменитых и совсем безвестных,

Не щадивших сердца для людей!И когда б не руки докторов

Там, в дыму, в походном лазарете,

Не было б, наверное, на свете

Ни меня и ни моих стихов…Эдуард Асадов

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне аптеки «Столички» совместно с Музеем истории медицины Сеченовского Университета запускают проект «Герои в белых халатах». Труд и героизм военных медицинских работников невозможно переоценить.

Спасая раненых солдат, они вели два боя: войну с фашизмом и сражения за жизни людей.

Мы хотим, чтобы память о героях в белых халатах жила в сердцах людей. Мы гордимся. Мы помним.

Байда Мария Карповна(1922-2002)

Санинструктор 2-го батальона 514-го стрелкового полка 172-ой стрелковой дивизии (Приморская армия Северо-Кавказского фронта).

Старший сержант

В одном из боёв за город русской славы Севастополь 7 июня 1942 г. освободила из плена советского командира и 8 бойцов, уничтожив 15 вражеских солдат и одного офицера. При этом захватила пулемёт и…

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Герои в белых халатах

Галерею военврачей – Героев Советского Союза см. здесь:https://stolichki.ru/geroi-voyny-2020