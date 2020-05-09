 

В Москве задержали депутатов Мосгордумы от КПРФ: они хотели пройти маршем по городу в честь Дня Победы

09.05.2020, 15:00, Новости дня

В Москве утром 9 мая полиция задержала четверых депутатов Мосгордумы от КПРФ. Они устроили акцию в честь Дня Победы на Пушкинской площади: несколько человек стояли со знаменами, один играл на гармони. Также они собирались пройти по городу маршем в честь Дня Победы.

В твиттере столичного отделения партии сообщается, что были задержаны Николай Зубрилин, Павел Тарасов, Виктор Максимов и Олег Шереметьев, а также несколько их помощников: 

Как сообщил Настоящему Времени депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, всего было задержано 10 человек. Семерых доставили в отдел полиции по району Арбат, четверых – в ОВД “Замоскворечье”.

“Они решили пройтись мирно, без оружия, – подчеркнул он. – Но полиция не дала им возможности пройти даже два шага. Сказали: “Расходитесь”. Не дали даже шагу шагнуть по Москве: такая вот свобода передвижения”. 

В этом году из-за эпидемии российские власти были вынуждены отменить почти все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы СССР над фашистской Германией, в том числе наземную часть парада и шествие “Бессмертного полка”. 9 мая в Москве и других городах проходят только авиапарады и праздничные салюты. Однако президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин пообещали повторить празднование 75-летия Победы после окончания эпидемии коронавируса – с парадом и “Бессмертным полком”. 



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