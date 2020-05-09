В Башкирии умер 19-летний юноша с опухолью мозга: его вовремя не прооперировали из-за коронавируса

09.05.2020, 15:00, Новости дня

Утром 9 мая в больнице башкирского города Салават от опухоли головного мозга умер 19-летний Ранэль Шамсутдинов.

Весной юноше из Стерлитамака диагностировали опухоль, но врачи не смогли вовремя его прооперировать из-за эпидемии коронавируса и введенного в регионе карантина. Изначально, по словам родных Шамсутдинова, его вообще отказывались принимать в больницу. Позднее его госпитализировали, но, по словам близких, в городе не нашли ни одного врача, который мог провести операцию. Отправлять молодого человека в другой город при этом врачи не стали.

Семья попросила перевезти Шамсутдинова в другой регион, но первую операцию ему все же сделали в башкирской больнице, куда приехали нейрохирурги из другого города. После этой операции молодой человек впал в кому.

В конце апреля знакомые и родственники 19-летнего Ранэля вышли с пикетами к зданию правительства Башкортостана, требуя провести операцию. Полиция тогда задержала семь человек и составила на них протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (“Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности”). Но штрафовать никого не стала.

Власти Башкирии при этом заявляли, что “молодой человек находится под мониторингом, у него ежедневные телемедицинские консультации с нашими нейрохирургами”.

В России из-за эпидемии коронавируса многие больницы были перепрофилированы и отданы под лечение пациентов с COVID-19. Больше других из-за эпидемии пострадали люди с редкими и хроническими заболеваниями: их не принимают в стационары, у них откладываются плановые операции. Многим пациентам стало невозможно получить необходимые лекарства, отменяется и лечение за границей.