 

В Башкирии умер 19-летний юноша с опухолью мозга: его вовремя не прооперировали из-за коронавируса

09.05.2020, 15:00, Новости дня

Утром 9 мая в больнице башкирского города Салават от опухоли головного мозга умер 19-летний Ранэль Шамсутдинов.

Весной юноше из Стерлитамака диагностировали опухоль, но врачи не смогли вовремя его прооперировать из-за эпидемии коронавируса и введенного в регионе карантина. Изначально, по словам родных Шамсутдинова, его вообще отказывались принимать в больницу. Позднее его госпитализировали, но, по словам близких, в городе не нашли ни одного врача, который мог провести операцию. Отправлять молодого человека в другой город при этом врачи не стали. 

Семья попросила перевезти Шамсутдинова в другой регион, но первую операцию ему все же сделали в башкирской больнице, куда приехали нейрохирурги из другого города. После этой операции молодой человек впал в кому.

В конце апреля знакомые и родственники 19-летнего Ранэля вышли с пикетами к зданию правительства Башкортостана, требуя провести операцию. Полиция тогда задержала семь человек и составила на них протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (“Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности”). Но штрафовать никого не стала. 

Власти Башкирии при этом заявляли, что “молодой человек находится под мониторингом, у него ежедневные телемедицинские консультации с нашими нейрохирургами”. 

В России из-за эпидемии коронавируса многие больницы были перепрофилированы и отданы под лечение пациентов с COVID-19. Больше других из-за эпидемии пострадали люди с редкими и хроническими заболеваниями: их не принимают в стационары, у них откладываются плановые операции. Многим пациентам стало невозможно получить необходимые лекарства, отменяется и лечение за границей. 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Майк Помпео поздравил православных христиан с Пасхой

28.04 / В США зафиксировано более 1 млн случаев коронавируса

22.04 / Саакашвили предложили должность в правительстве – нардеп

08.05 / Продюсерский центр «Сеть» «вернул» памятник маршалу Коневу в Прагу

24.04 / В Дагестане задержали организатора экстремистской ячейки

20.04 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

22.04 / Правозащитник: В обществе нет консенсуса по новой амнистии заключенных

08.04 / В России за сутки зафиксировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших – 8672

28.04 / Boeing потребуются дополнительные заимствования на фоне пандемии

21.04 / УЕФА рекомендовал национальным ассоциациям доиграть чемпионаты и розыгрыши кубков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска