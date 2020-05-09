Мнение: Праздник

09.05.2020, 14:54, Разное

Перетрусивший напрочь верховный главнокомандующий, одиноко принимающий прохождение роты кремлевцев возле зачищенной от вирусов и людей Кремлевской стены, секретные салюты, о месте проведения которых запрещено говорить – это российский "юбилей" победы. Парад в Минске под правильными знаменами – это юбилей в Белоруссии. Хоть у одного руководителя достаточно мужества и совести выйти к людям и поздравить их с праздником.