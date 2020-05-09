Милла Йовович показала портрет бабушки, служившей на войне медсестрой

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09.05.2020, 14:53, Новости дня

Голливудская актриса Милла Йовович опубликовала фотографию своей бабушки Татьяны Поповой, которая была медсестрой на войне, и дошла до Берлина.

«Хочу поздравить с большим праздником, Днем Победы! 8 и 9 мая соответственно, знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. В моей сесье было много бойцов, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила в качестве медсестры на передовую, когда ей было всего 16 лет», – написала Йовович в своем Instagram.

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Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 9 Май 2020 в 12:30 PDT

К 18 годам Попова прошла все «невыразимые ужасы» по дороге до Берлина, отметила актриса. Супруг Поповой Александр Логинов прошел всю войну

«Сегодня я хочу почтить их память и память всех смелых духом, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегодня», – добавила Йовович.

Ранее уругвайская певица и звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро спела фрагмент песни «Нам нужна одна победа» в честь 75-летия Победы на русском языке.



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