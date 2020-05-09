Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах России на конец мая

09.05.2020, 14:53, Разное

Эксперты рассказали, когда в регионах РФ наступит пик заболеваемости COVID-19. Они спрогнозировали, что это произойдёт к концу мая, но при нарушении карантинных мер есть риск повторного роста эпидемии.

Агаси Тавадян сделал прогноз развития коронавируса в России. По словам кандидата экономических наук, являющегося сотрудником Центра экономических исследований, нет оснований рассчитывать на быстрое завершение эпидемии коронавируса. Вероятно, число пациентов будет снижаться медленно, а потому об окончательной победе над недугом в стране медики смогут рассказать лишь в конце лета. Пик же заболеваемости в государстве будет достигнут к концу текущего месяца.

При этом специалист констатирует – в регионах РФ по-разному развивается болезнь, а на общую статистику по распространению COVID-19 влияет ситуация в Москве и Подмосковье. Именно там фиксируется наибольший рост заболеваемости. В столице с началом мая число больных начало расти, увеличившись почти вдвое. Это произошло из-за усталости людей от самоизоляции. В майские праздники многие позволили себе нарушить карантин, встречаясь с родственниками, так как стояла хорошая погода. Теперь же врачам следует ожидать мини-волну развития болезни, при чем это характерно для всех субъектов федерации. Из-за этого есть вероятность весьма долгого затухания болезни, когда заразившихся COVID-19 окажется даже больше, чем при пиковых значениях. В некоторых же регионах, например в Ленинградской области, ситуация хаотична. Где-то фиксируются маленькие вспышки, в других же районах их нет. Это может свидетельствовать о несоблюдении карантинных мер.

Кроме того, имеет значение, как власти способны добиваться выполнения установленных правил, и в меньшей степени их положения. В некоторых странах действуют строгие ограничения, в других же речь идёт о добровольной самоизоляции. Важно лишь то, насколько можно контролировать людей. Если больше 20% не станут соблюдать правила, произойдёт неминуемая волна заражения. Фиксируют специалисты и разную картину по смертности. В РФ она одна из самых низких – 0,9%, а вот в Великобритании, Италии и Франции эта цифра достигает 15%. Пока эксперты не могут определить, почему это происходит, связывая расхождения с наличием нескольких факторов, свойственных конкретным странам, а также в методах подсчёта скончавшихся.