 

Коронавирусом заразились глава фонда «Вера» Федермессер и ведущий «Дождя» Лобков

09.05.2020, 14:53, Разное

В России, как и во всем мире, с каждым днем увеличивается количество инфицированных коронавирусом. В их числе оказались Нюта Федермессер, возглавляющая фонд «Вера», а также Павел Лобков, ведущий телеканала «Дождь».
О своей болезни оба общественных деятеля рассказали на личных страницах в социальной сети Facebook. 42-летняя Федермессер почувствовала характерные симптомы недуга – ломоту в теле, отсутствие обоняния и повышение температуры – как только вернулась из командировки. В Нижегородскую область основательницы фонда ездила с целью помочь решить проблему со вспышкой COVID-19 в женском монастыре. Сначала она связала недомогание с обычной простудой, но ее госпитализировали в Коммунарку с пневмонией, а тест подтвердил наличие коронавируса. Федермессер призналась, она немного «расклеилась», однако уверена, что быстро пойдет на поправку и вернется к работе.


Вслед за главой фонда о своем диагнозе рассказал 52-летний Павел Лобков. В личном аккаунте журналист представил справку, где указана высокая вероятность COVID-19, а также имеются результаты томографии легких: поражение левого. Заболевание обозревателя «Дождя» проходит в легкой форме, поэтому ему разрешили лечиться дома. Лобков признался, он впервые за 40 лет трудовой деятельности оформил больничный лист, и снят с эфиров.



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