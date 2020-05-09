В Киеве каждый час дезинфицируют парк Вечной Славы

09.05.2020, 14:50, Новости дня

9 мая на Аллее Героев Крут и на территории парка Вечной Славы в Киеве столичные спасатели проводили обработку территории с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Мероприятия по дезинфекции осуществляются каждый час, для обработки использовалась специальная дезактивирующих смесь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году в Украине не будут проводиться массовые мероприятия 8-го и 9 мая.

До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В прошлом году 9 мая в Украине прошло около 1400 массовых мероприятий, в которых приняло участие 700 тыс. человек, сообщили в полиции. В частности, в Киеве состоялась акция “Никто не забыт, ничто не забыто”, участники которой несли портреты погибших во время войны родственников.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия. Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая предусмотрено их смягчение.