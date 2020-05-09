 

В Киеве каждый час дезинфицируют парк Вечной Славы

09.05.2020, 14:50, Новости дня

9 мая на Аллее Героев Крут и на территории парка Вечной Славы в Киеве столичные спасатели проводили обработку территории с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Мероприятия по дезинфекции осуществляются каждый час, для обработки использовалась специальная дезактивирующих смесь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году в Украине не будут проводиться массовые мероприятия 8-го и 9 мая.

До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В прошлом году 9 мая в Украине прошло около 1400 массовых мероприятий, в которых приняло участие 700 тыс. человек, сообщили в полиции. В частности, в Киеве состоялась акция “Никто не забыт, ничто не забыто”, участники которой несли портреты погибших во время войны родственников.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия. Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая предусмотрено их смягчение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Друг рассказал о состоянии госпитализированной с пневмонией Бабкиной

19.04 / Путин заявил о работе российских властей на опережение в ситуации с коронавирусом

29.04 / “Своим – все, остальным – карантин!” Соцсети обсуждают ресторан Тищенко, работающий, несмотря на карантинные ограничения

19.04 / Власти Москвы заверили в достаточном количестве мест для лечения больных с коронавирусом

01.04 / Лукашенко не придает большого значения коронавирусу

21.04 / Российские фармкомпании пригрозили отказаться от производства слишком дешевых лекарств

28.04 / Эксперт: Хафтару вряд ли удастся взять власть силой

27.03 / США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям COVID-19

23.04 / Участник митинга во Владикавказе стал волонтером и начал развозить продукты

20.04 / Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения тушат 1,3 тыс. спасателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска