Минздрав анонсирует кадровые изменения из-за невыплат 300% зарплаты медикам, борющимся с COVID-19

09.05.2020, 14:50, Новости дня

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятии решений кадрового характера в отношении лиц, которые тормозят выплаты надбавок в 300% зарплаты работающим с COVID-19 медикам. Об этом он сказал сегодня в ходе брифинга, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками”, – подчеркнул Степанов.

Он отметил, что ситуация с выплатами в 300% зарплат будет доведена до конца.

“Опираясь на свой опыт работы руководителем области в течение двух лет, я могу вам сказать, что после получения средств на выплату заработной платы, а механизм четко установлен государством, это максимальный срок – максимум неделя. У нас уже происходит некий квест, когда мы ищем, почему не были выплачены денежные средства нашим медицинским работникам”, – сказал министр.

Он добавил, что области должны были отчитаться конца дня 8 мая о выплатах медикам. Днепропетровская, Киевская и Херсонская области вообще не отчитались, а к отчетам некоторых областей, которые предоставили данные, есть вопросы.

23 марта Кабинет Министров Украины утвердил предложение Министерства здравоохранения о почасовой оплате труда медицинских работников, которые лечат зараженных коронавирусом. Зарплата некоторых медиков должна была увеличиться в три раза.

18 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сообщать о задержках с выплатой зарплат медикам.

6 мая Cтепанов пообещал, что медики получат свои выплаты в ближайшие дни.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что некоторые областные государственные администрации потратили средства, выделенные на доплату борющимся с коронавирусом медикам, на закупку медтехники и оборудования в больницы.