В Запорожье произошло столкновение между представителями “Полка Победы” и проукраинскими активистами

09.05.2020, 14:50, Новости дня

В Запорожье сегодня произошло столкновение между членами организации “Полк Победы”, которые решили провести краснознаменный автопробег в честь Дня Победы, и местными активистами. Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

В автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколонна проехала по центральному проспекту Запорожья и остановилась возле Аллеи Боевой Славы, где находились жители города с государственными флагами Украины.

Проукраинские активисты сняли с ряда автомобилей “Полка Победы” красные флаги, после чего между оппонентами возникла словесная перепалка.

В пресс-службе Нацполиции Запорожской области сообщили, что 6 мая в Днепровский отдел полиции Запорожья поступило сообщение, что житель города 1974 года рождения в Fаcebook призывал к изготовлению, распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Он представлялся как член одной из российских неправительственных структур.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины “изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов”, пишет агентство.

В ночь на 9 мая правоохранительные органы провели обыски у лиц, причастных к местной организации “Полк Победы”. Было изъято более 1200 экземпляров газеты “Полк Победы 1945–2020”, около 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями “Полк победы” и “75 лет Великой победы”, красные и георгиевские ленты, кепки, приветственное обращение с печатным текстом “Москва”, около 100 грамот и приказов к 9 мая, портреты советских вождей.