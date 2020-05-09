Путин принял участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

09.05.2020, 14:48, Новости дня

Президент Владимир Путин в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне обратился к участникам «Бессмертного полка», который в этом году проходит онлайн из-за распространения коронавируса.

Глава государства выступил с речью на фоне портретов своих родителей: отца-фронтовика и мамы-блокадницы, и пообещал, что «Бессмертный полк» еще пройдет по Красной площади.

«Дорогие друзья! Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

«А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», – добавил президент.

Путин обратился к участникам шествия "Бессмертный полк": https://t.co/JkMorPak4k#ДеньПобеды pic.twitter.com/8I6ji7LAJ9

— lifenews_ru (@lifenews_ru) May 9, 2020

В предыдущие годы глава государства всегда принимал участие в марше памяти «Бессмертный полк»: возглавлял шествие в центре Москвы, неся портрет отца-фронтовика.

В апреле организаторы общероссийской акции «Мы Вместе» рассказали Путину об инициативе народного артиста СССР Василия Ланового отметить 75-летие Победы, выйдя на балконы своих квартир с портретами фронтовиков и исполнив всей страной песню «День Победы». Путин сказал, что с удовольствием поддержит виртуальное шествие «Бессмертного полка», только подумает над формой своего участия, передает «Интерфакс».

Ранее 9 мая президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Он поздравил ветеранов и всех россиян с этим праздником и пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в РФ

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Для этого в течение нескольких недель был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда. Однако временные рамки не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.

Увидеть трансляцию в интернете можно на сайте «Бессмертного полка России», Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре «Окко». На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видеозапись на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю «Бессмертного полка».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как в РФ отметят 75-летие Победы.