Жаркую погоду признали неспособной остановить коронавирус

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09.05.2020, 14:48, Новости дня

Жаркая погода не убивает коронавирус и не замедляет его распространение, к такому выводу пришли исследователи из США и Канады, пишут СМИ.

Риск передачи коронавируса снижается всего на 1,5% за каждый градус Фаренгейта выше 77 градусов (25 градусов Цельсия), пишет Daily Mail.

В своей работе исследователи изучили свыше 370 тыс. случаев заражения коронавирусом в тысячах городов Северной Америки. Ученые пришли к выводу, что лето не сможет остановить распространение коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что есть высокая вероятность того, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного света частота инфицирования коронавирусом пойдет на спад.

Синоптики ожидают, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений.



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