Полиция уточнила, можно ли самоизолироваться не по месту регистрации

09.05.2020, 14:42, Новости дня

Людей, проживающих в Москве не по месту регистрации при соблюдении режима самоизоляции, к административной ответственности привлекать не будут, разъясняет столичная полиция.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на москвича составили протокол о нарушении правил самоизоляции, поскольку он живет не по месту регистрации в паспорте и вышел в магазин в другом районе — по месту своего фактического пребывания.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ сообщили по этому поводу, что, если гражданин не нарушает порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией "не образует состава административного правонарушения", пишет ТАСС.

Согласно московскому закону, подписанному мэром Сергеем Собяниным, за нарушение режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса установлен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.