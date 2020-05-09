Главный храм Вооруженных сил России достроен

09.05.2020, 14:42, Новости дня

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне завершено строительство главного храма Вооруженных сил РФ, сообщает министерство обороны на своей странице в "Твиттере".

Открыть и освятить храм в подмосковном парке "Патриот" планировалось ко Дню Победы, однако из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия отложены.

Патриарший собор Воскресения Христова строился к 75-летию Великой Победы. Известно, что почти все параметры сооружения носят символический характер. Так, высота звонницы – 75 метро, протяженность галереи "Дорога памяти" — 1418 метров по числу дней войны, диаметр барабана, на который установлен центральный купол, — 19,45 метра. Центральный купол храма украшает образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Строительство храма велось на добровольные пожертвования.