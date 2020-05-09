 

Главный храм Вооруженных сил России достроен

09.05.2020, 14:42, Новости дня

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне завершено строительство главного храма Вооруженных сил РФ, сообщает министерство обороны на своей странице в "Твиттере".

Открыть и освятить храм в подмосковном парке "Патриот" планировалось ко Дню Победы, однако из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия отложены.

Патриарший собор Воскресения Христова строился к 75-летию Великой Победы. Известно, что почти все параметры сооружения носят символический характер. Так, высота звонницы – 75 метро, протяженность галереи "Дорога памяти" — 1418 метров по числу дней войны, диаметр барабана, на который установлен центральный купол, — 19,45 метра. Центральный купол храма украшает образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Строительство храма велось на добровольные пожертвования.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / COVID-19 в Испании. Второй день подряд менее 300 умерших за сутки. Власти ослабляют карантин

12.04 / “Мы вместе” в Большом: мечту всех зрителей исполнили онлайн

27.04 / Власти Саудовской Аравии объявили об отмене смертной казни для несовершеннолетних

25.04 / Первой жертвой коронавируса в Сочи стал депутат

21.04 / ABC News – число жертв COVID-19 в США превысило 40 тысяч, а народ рвётся на работу

21.04 / Погребинский объяснил снятие санкций с украинского бизнесмена Новинского

28.04 / Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России

08.05 / Путин объяснил попытки ряда стран переписать историю

30.03 / Макрон – коронавирус грозит смертью Шенгена

05.05 / Мелания Трамп сделала подарок лечебному пансионату для детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска