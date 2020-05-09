Украинский повар покончил с собой в Антарктиде

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09.05.2020, 14:42, Новости дня

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" погиб повар Василий Омелянович. По сообщению Национального антарктического научного центра, предварительная причина смерти члена 25-й украинской антарктической экспедиции — самоубийство.

Сообщается, что это произошло накануне, 8 мая. Для Омеляновича это была уже пятая экспедиция на станцию "Академик Вернадский". Предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем.

Национальный антарктический научный центр и Министерство образования и науки Украины выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего. Решается вопрос доставки тела погибшего на Украину. Обязанности повара на станции пока будут поочередно выполнять другие участники экспедиции, сообщил глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.



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