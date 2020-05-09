Украинский повар покончил с собой в Антарктиде
09.05.2020, 14:42, Новости дня
На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" погиб повар Василий Омелянович. По сообщению Национального антарктического научного центра, предварительная причина смерти члена 25-й украинской антарктической экспедиции — самоубийство.
Сообщается, что это произошло накануне, 8 мая. Для Омеляновича это была уже пятая экспедиция на станцию "Академик Вернадский". Предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем.
Национальный антарктический научный центр и Министерство образования и науки Украины выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего. Решается вопрос доставки тела погибшего на Украину. Обязанности повара на станции пока будут поочередно выполнять другие участники экспедиции, сообщил глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет