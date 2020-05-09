Мнение: Россию обвиняют в угрозе голода, 10 миллионов ипотечных кредитов и обвал рынка смартфонов

09.05.2020, 14:36, Разное

1. Мы уже обсуждали мировой голод, который эксперты пророчат уже в этом году, и в котором американские СМИ успели уже обвинить Россию. Любопытно, что если мрачные предсказания сбудутся, то зарабатывать на высоких ценах на еду будут в том числе и американцы:

https://ria.ru/20200429/1570705899.html

…в свежем материале авторитетного американского агентства Bloomberg меры, предпринятые правительством России, наряду с мерами властей Казахстана и Вьетнама описываются как стратегия «умори голодом своего соседа» и интерпретируются в явно неодобрительном ключе.

Оказывается, на этот раз наша страна провинилась перед продвинутыми представителями мирового медийно-финансового сообщества: правительство ограничило экспорт зерна из России в условиях коронавирусного кризиса, причем с вполне прозрачной мотивацией, которая заключается в том, что обществу сейчас особенно необходима ценовая стабильность на продовольственном рынке. Нельзя сказать, что этот подход является хоть сколь-нибудь уникальным, ибо, как отмечают те же американские журналисты, так называемый продовольственный национализм (то есть приоритизация собственных потребителей перед иностранными покупателями) — это популярная практика среди стран, которые обычно занимаются экспортом продовольствия, и едва ли не самой первой страной, которая ограничила экспорт продовольствия во время эпидемии, был Вьетнам.

Суть обвинений сводится к тому, что в условиях эпидемии ограничение экспорта продовольствия на мировой рынок приведет к голоду, особенно в бедных странах, жители которых не смогут себе позволить покупать продовольствие по ценам, которые неизбежно вырастут из-за этих ограничений. Проблема в том, что в роли обвинителей в данном случае выступают те самые США и Евросоюз, чьи экспортеры зерна и будут поднимать цены на свою продукцию в условиях временного отсутствия на рынке предложения от других стран.

Получается, что американские экспортеры (которые вряд ли столкнутся с аналогичными экспортными ограничениями от правительства США) заработают дополнительные деньги на своих потребителях (тех из них, которые не умрут с голоду из-за недостатка денег), и при этом у американских медиа еще будет хватать наглости указывать на Россию, Вьетнам и Казахстан (но, конечно, прежде всего на Россию) как на страны, которые повели себя безответственно и способствовали продовольственному кризису на планете.

2. Круглая цифра — в России выдано больше 10 млн ипотечных кредитов:

http://tass.ru/nedvizhimost/8379493

http://дом.рф/media/news/za-vsyu-istoriyu-sushchestvovaniya-ipotechnogo-rynka-bylo-vydano-bolee-10-mln-kreditov/

“За 20 лет существования ипотечного рынка в России было выдано более 10 млн ипотечных кредитов. Таким образом, ипотека позволила улучшить жилищные условия свыше 15% российских семей. За счет ипотечного кредитования было приобретено более 540 млн кв. м жилья – это превышает объем жилищного фонда таких крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Самара и Краснодар вместе взятых”, – говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Обеспеченность жильём при Путине выросла почти на 35%, c 19 до 26 квадратных метров на душу населения, при этом доля нуждающихся семей снизилось с 10,9% до 4,3%:

https://ruxpert.ru/Статистика:Жилой_фонд_России

Ипотека, разумеется не является единственным методом улучшения жилищных условий. Ряд категорий граждан, вроде военных, получает от государства квадратные метры на особых условиях. В Хабаровске, к примеру, семье военного с шестью детьми выдали на покупку жилья 18 млн рублей, которых хватит на хорошую двухсотметровую квартиру в центре города:

https://olegmakarenko.ru/1621810.html

Иногда на покупку жилья берут обычный, не ипотечный кредит. Также многие предпочитают не влезать в долги, а просто накопить нужную сумму.

В современной России обеспеченность жильём растёт в полтора раза быстрее, чем в позднем СССР. Как указано по ссылке выше, для городских жителей этот показатель в 2000-2018 годах увеличился с 18,9 до 25,4 квадратных метров (разница 6,5). За тот же срок, в 1973-1991 годах в РСФСР показатель увеличился с 11,5 до 15,7 (разница 4,2).

https://ruxpert.ru/Жильё_в_России

3. Ещё один антирекорд нынешнего кризиса. Глобальный рынок смартфонов в первом квартале упал необычайно глубоко:

https://lenta.ru/news/2020/05/01/down/

https://www.theverge.com/2020/4/30/21243685/coronavirus-smartphone-market-impact-q1-2020-covid-19

Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 13 процентов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили аналитики Canalys и Counterpoint, передает The Verge.

В Китае отгрузка смартфонов за квартал рухнула на 18-27 процентов по сравнению с прошлым годом, что является крупнейшим падением на рынке в истории. Среди лидеров отрасли по-прежнему значатся Samsung, Huawei и Apple. Доля американской компании показала самый низкий спад — она отгрузила всего на два миллиона меньше устройств, чем годом ранее.