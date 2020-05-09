 

Портал Life запустил многочасовой марафон «Наша Победа»

09.05.2020, 14:30, Новости дня

Информационный портал Life запустил многочасовой марафон «Наша Победа», в рамках которого была проведена трансляция воздушного парада, а также демонстрируются прямые включения.

Марафон ведется в соцсети «ВКонтакте».

 

Эфир проводят ведущие ток-шоу «Дайте сказать» Татьяна Денесюк, Александра Ли, Мария Шахова и Кристина Бабаева. Их гостями в студии и по видеосвязи станут ветераны, поисковики, общественные деятели.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в РФ отметят 75-летие Победы.



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