Портал Life запустил многочасовой марафон «Наша Победа»

09.05.2020, 14:30, Новости дня

Информационный портал Life запустил многочасовой марафон «Наша Победа», в рамках которого была проведена трансляция воздушного парада, а также демонстрируются прямые включения.

Марафон ведется в соцсети «ВКонтакте».

Эфир проводят ведущие ток-шоу «Дайте сказать» Татьяна Денесюк, Александра Ли, Мария Шахова и Кристина Бабаева. Их гостями в студии и по видеосвязи станут ветераны, поисковики, общественные деятели.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в РФ отметят 75-летие Победы.