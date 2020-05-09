Портал Life запустил многочасовой марафон «Наша Победа»
09.05.2020, 14:30, Новости дня
Информационный портал Life запустил многочасовой марафон «Наша Победа», в рамках которого была проведена трансляция воздушного парада, а также демонстрируются прямые включения.
Марафон ведется в соцсети «ВКонтакте».
Эфир проводят ведущие ток-шоу «Дайте сказать» Татьяна Денесюк, Александра Ли, Мария Шахова и Кристина Бабаева. Их гостями в студии и по видеосвязи станут ветераны, поисковики, общественные деятели.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в РФ отметят 75-летие Победы.
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