Главный храм Вооруженных сил РФ достроили в Подмосковье

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09.05.2020, 14:30, Новости дня

Военные строители завершили возведение главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот», сообщило Минобороны.

«Строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено», – говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

Открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, но из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия были отложены.

Строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации завершено#МинобороныРоссии #АрмияРоссии #ГлавныйХрамВСРФ #ДорогаПамяти #ДеньПобеды #9Мая #ВоенныеСтроители pic.twitter.com/LxVJQm0zSk

— Минобороны РФ (@mod_russia) May 9, 2020

Храм Вооруженных сил возводится в подмосковном парке «Патриот» на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его строительства принадлежит министру обороны Сергею Шойгу.

Сам Шойгу рассказывал о храме, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента РФ Владимира Путина.



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