В Минкомсвязи сформировали график вывозных рейсов для россиян до 19 мая
09.05.2020, 14:30, Новости дня
Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных авиарейсов для россиян на 10-19 мая.
Согласно графику, на 10 мая запланирован вывозной рейс из Денпасара в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге и рейс Ларнака – Москва, передает ТАСС.
На 12 мая намечены рейсы Хошимин – Санкт-Петербург – Москва, а также из Кишинева, Ханоя и Сейшел в Москву.
13 мая планируется выполнить перелет Бангкок – Петербург – Москва и Сицзяо (КНР) – Иркутск.
14 мая должны вылететь рейсы Гоа – Ростов-на-Дону – Москва, Тенерифе – Барселона – Петербург – Москва, а также рейс в столицу РФ из Нью-Йорка.
15 мая запланирован вывозной рейс из Антальи в Москву с промежуточной посадкой в Петербурге, рейсы Маврикий – Йоханнесбург – Танзания – Москва, Пхукет – Новосибирск (с промежуточной посадкой во Владивостоке) и Гоа – Красноярск – Екатеринбург – Москва.
На 17 мая намечены рейсы по маршрутам Вена – Будапешт – Петербург – Москва, Бишкек – Москва, а также перелет из Еревана в Воронеж.
18 мая планируется выполнить перелет София – Бухарест – Петербург – Москва, Баку – Москва, Ереван – Минеральные Воды и Бангкок – Новосибирск (с промежуточной посадкой во Владивостоке).
19 мая должен вылететь самолет из Лиссабона в Москву с промежуточной посадкой в Малаге, а также рейс Париж – Петербург – Москва.
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