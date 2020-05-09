Любовь Успенская выгнала племянника из дома в связи с предательством

09.05.2020, 14:30, Разное

Известная исполнительница Любовь Успенская до сих пор расстроена из-за своих отношений с дочерью. Теперь знаменитость сокрушается из-за племянника, которого ранее приютила у себя.

Не так давно популярная певица Любовь Успенская сообщила, что с ней в ее загородном жилище проживает родной племянник Ролан. При этом пребывание молодого человека в доме звезды отрицательно сказалось на отношениях с дочерью Татьяной Плаксиной, ей не понравилось, что мать больше заботится о Ролане, чем о ней самой. Помимо того, племянник проживал на одном этаже с девушкой.

Любовь Успенская не сомневалась в правильности собственного решения, в связи с чем не ожидала каких-либо плохих действий со стороны Ролана. Как выяснилось, парень общался с поклонниками хозяйки недвижимости и рассказывал им обо всем происходящем в доме. Узнав об этом, исполнительница выгнала Ролана, и он ныне желает улететь за океан в США. Отправиться в другое государство житель не может по причине существенного ограничения авиаперелетов из-за пандемии коронавируса.

О душевном состоянии Любови Успенской высказалась ее подруга. По ее словам, знаменитость сейчас находится «в трауре» и не может прийти в себя после ситуации с дочерью. На публике певица старается выглядеть жизнерадостной, но в действительности она пребывает в депрессии. «Ее нужно спасать», – отмечает женщина.

Ранее в своем микроблоге Любовь Успенская рассказала, что ее пригласили на съемки в журнал Playboy. На новой фотографии она предстала перед фанатами в бриджах, футболке и повязке с «ушками», что напомнило логотип известного издания. Как оказалось, что на самом деле певица просто пошутила.