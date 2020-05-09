Технологии: Для борьбы с коронавирусом власти разных стран усиливают цифровую слежку за гражданами

09.05.2020, 14:27, Разное

В Китае сотни миллионов камер на улицах городов, в транспорте, в любом общественном месте оснащены технологией распознавания лиц. Приватность для большинства жителей КНР заканчивается сразу же за порогом их дома.

Теперь, во времена пандемии коронавируса, китайское ноу-хау пытаются опробовать и в других уголках мира. Но заверениям властей, что все это ради нашей же безопасности, верят неохотно и, как могут, сопротивляются.

Коронавирус в индийской Агре отслеживают, как опасного преступника, с помощью камер видеонаблюдения и даже допросов.

“Мы используем те же техники, что и при расследовании уголовных преступлений, – говорит Баблу Кумар, начальник районной полиции Агры. – Иногда люди скрывают правду, не говорят. Тогда мы используем технические данные и опрашиваем родственников, чтобы выяснить, где человек мог заразиться и где он мог оставить вирус. Изучаем его профиль, контакты. На основе этого решаем, кого стоит изолировать”.

Агру в Индии называют “образцом борьбы с пандемией”, но даже там не удается остановить распространение инфекции. Полицейской слежки недостаточно, и власти страны запускают приложение для отслеживания контактов – Aarogya Setu. С помощью Bluetooth и GPS программа определяет, где находится пользователь и кто рядом с ним. С 4 мая приложение обязательно для всех работающих граждан Индии. Местные медиа беспокоятся, в безопасности ли личные данные на государственном сервере.

Споры о приватности сейчас идут и в Европе. Норвегия жалуется: слишком медленно граждане загружают свое национальное приложение – Smittestopp – слишком часто отключают в нем геолокацию.

При этом в Исландии похожее приложение устанавливают вдвое активнее. Но оно не собирает данные о геолокации и работает максимально прозрачно, на открытом коде.

“Вы как пользователь решаете, устанавливать ли приложение, решаете, к каким данным у него будет доступ и хотите ли вы делиться ими, чтобы отследить свои контакты”, – объясняет Айвар Палми Палмасон, суперинтендант полиции в Исландии.

В Швейцарии свое приложение – DP3T – перед запуском тестируют в армии. Где еще во время карантина найти такое количество людей на ограниченной площади?

“Приложение работает как эхолот или сонар на подлодках: рассылает сигналы через Bluetooth и прислушивается к эху. В зависимости от количества ответов мы можем подсчитать время контакта с другими людьми”, – объясняет Альфредо Санчес, проектный менеджер в институте EPFL.

Швейцарское приложение не сохраняет информацию о перемещении хозяина, только о его контактах с другими пользователями, оказавшимися в радиусе двух метров. Вся информация зашифрована, хранится на смартфоне. Если позже у кого-то диагностируют коронавирус, все остальные получат оповещение об опасности.

До централизованного подхода Европе далеко. У каждой страны свое мнение о том, какую информацию и как часто собирать, где она должна храниться, что опаснее – доверять данные местным властям или Apple и Google. Если Германия и Италия согласились на участие технологических гигантов в разработке приложений, то, например, Франция и Великобритания выступили против. Из-за опасений и споров о приватности французы свое приложение до сих пор не запустили, а британцы без особого успеха тестируют его – NHS app – только на одном острове.

Даже на примере одной лишь Европы видно, сколько проблем ожидает систему отслеживания контактов: если приложения разных стран окажутся несовместимыми, это усложнит путешествия; если программы установят меньше 60% жителей, данные о контактах будут ненадежными; если не начать массового тестирования на COVID-19, то бессимптомные носители проскользнут сквозь сетку слежения и вся система просто не будет иметь смысла.