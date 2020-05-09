Мнение: Идеальная Россия
09.05.2020, 14:20, Разное
Над безлюдной Москвой пролетели вертолеты и самолеты…
Пролет назвали «авиационным парадом в честь 75-летней годовщины Победы». Очень странный парад. Парад для телевизора. Который могли бы и компьютерщики нарисовать.
А Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Один возложил….
Возможно, это и есть идеальная Россия. Путин – в телевизоре и YouTube, вокруг – только почетный караул и охрана. И больше никого…
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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