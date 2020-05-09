 

Мнение: Идеальная Россия

09.05.2020, 14:20, Разное

Над безлюдной Москвой пролетели вертолеты и самолеты…

Пролет назвали «авиационным парадом в честь 75-летней годовщины Победы». Очень странный парад. Парад для телевизора. Который могли бы и компьютерщики нарисовать.

А Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Один возложил….

Возможно, это и есть идеальная Россия. Путин – в телевизоре и YouTube,  вокруг – только почетный караул и охрана. И больше никого…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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