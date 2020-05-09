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09.05.2020, 14:18, Разное

Несмотря на коронавирус в Минске прошел парад Победы.

В параде приняли участие порядка трех тысяч военных. Поздравил жителей страны и белорусский президент Александр Лукашенко, который объяснил, почему он принял решение не отменять мероприятие из-за пандемии.

«…Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов… Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы – мы бы поступили бы также!», — пояснил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко приглашал на мероприятие российских депутатов и сенаторов: по его информации, некоторые из них высказали желание все-таки побывать на параде. Президент Беларуси тогда отметил, что «от наших друзей и братьев не закрываем двери».

Практически во всех странах, расположенных на территории бывшего СССР, парады и другие памятные мероприятия в честь годовщины Победы были отменены, чтобы избежать массового скопления людей и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. В Беларуси на фоне пандемии не стали принимать серьезных ограничительных мер: в стране по-прежнему проходят футбольные матчи, организовываются субботники.

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Источник: Новая газета



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