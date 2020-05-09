 

Билли Айлиш запустила музыкальное радио-шоу вместе со своим отцом

09.05.2020, 14:18, Разное

В условиях само-изоляции многие обращаются к досугу, за которым не нужно далеко идти, то  есть доступному и в четырех стенах: просмотрам фильмов, чтению книг и прослушиванию музыки. Последнее в ближайшее время можно будет делать в компании известной певицы Билли Айлиш, а также ее семьи. Во время недавнего интервью в программе Apple Music она рассказала ведущему Зейну Лоу, что планирует запустить новое шоу, в котором будет обсуждать вместе со своим отцом Патриком О Коннеллом их любимые треки:

Мы с отцом годами делимся друг с другом своей музыкой. Он открыл для меня множество песен, ставших для меня любимыми. А я, в свою очередь, помогла ему узнать о композициях, которые он  теперь просто обожает. Когда я предложила ему эту идею, он был очень взволнован. Он никогда не делал ничего подобного. 

Билли с родителями Мэгги Берд и Патриком О Коннеллом, 2019 год

Всего планируется выпустить 6 эпизодов шоу, в котором можно будет услышать как всем известную музыку разных жанров, старую и новую, так и мало изученные треки. Первый эпизод радио-программы под названием “Отец и я” (Me&Dad) уже доступен для прослушивания в Apple Music. По словам Билли, самое веселье начнется ближе к последним сериям:

Лучшие эпизоды появятся позднее, потому что в первом мы приноравливаемся к формату, а затем уже осваиваемся. Мне кажется, поначалу мы слишком много болтали. Конечно, планировалось, что это буду только я и отец, но в одном из эпизодов своей любимой музыкой поделится мама, а еще появится мой брат Финнеас. Так что не то чтобы я променяла брата (большую часть своих композиций Билли записывает именно с ним — Ред.) на своего отца. Это только кажется. 

Напомним, что 18-летняя Билли Айлиш — одна из самых популярных музыкальных исполнительниц на данный момент. Ее родители Мэгги Берд и Патрик О Коннелл также работают в индустрии развлечений: мать работает актрисой, сценаристкой и исполняет песни, а отец также снимается в кино. В 11 лет Билли начала писать песни, во много следуя примеру старшего брата (сейчас ему 22 года) Финнеаса, который на тот момент уже имел свою музыкальную группу. Сейчас же брат и сестра большую часть песен создают вместе: Финнеас пишет слова и продюсирует многие треки Билли, а также выступает сольно. 

Билли и Финнеас на вечеринке Vanity Fair, февраль 2020 года



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