 

СМИ рассказали о «полуторке» ГАЗ-АА на полях Второй мировой войны

09.05.2020, 14:17, Разное

СМИ вспомнили про легендарную «полуторку» ГАЗ-АА, на которой перевозили важные грузы во время войны с Германией. Как гласит название, машина могла вместить полторы тонны багажа.
Четыре предприятия смогли выпустить около 985 тысяч единиц транспортного средства, которое стало самым большим грузовиком СССР в первой половине 20 столетия. При помощи американских конструктов из компаний Austin Co и Albert Kahn в 1932 году в короткое время удалось построить фабрику под Нижним Новгородом, позже переименованным в Горький. Именно там изготовляли адаптированную модель машины Ford AA. Его механизм был упрощен, но при этом мастера заметно увеличили надежность.

Во время войны с Третьим Рейхом стране понадобилось большое количество грузовых автомобилей для военных частей. В целях упрощения сборки и ускорения производства с ГАЗ-АА убрали все возможные запчасти, поставив вместо крыши тент, внедрив кровельное железо на крылья, оставив одну фару и задние тормоза. В таком виде транспорт эксплуатировался до конца войны. На «полуторках» подвозили снабжение, эвакуировали раненных и доставляли продукты питания.



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