Мексиканская авиакомпания полностью перешла на SSJ-100

09.05.2020, 14:16, Новости дня

Российские самолеты Sukhoi Superjet 100 обслуживают оставшиеся шесть национальных маршрутов мексиканской авиакомпании Interjet, следует из данных сервиса Flightradar.

В компании пояснили изданию Milenio, что Sukhoi Superjet 100 идеально подходят для обслуживания низкого спроса в условиях пандемии коронавируса.

Полеты Interjet из Мехико в Канкун, Гвадалахару, Монтеррей, Мериду, Пуэрто-Вальярту и Оахаку выполняют три борта SSJ-100 из 22, находящихся в парке компании, суммарный налет за последнюю неделю составил около 60 часов.

Остальные 19 бортов находятся, по словам коммерческого директора Interjet Хулио Гамеро, «в состоянии летной годности», передает РИА «Новости».

Мексиканская Interjet – один из крупнейших эксплуатантов российского SSJ-100, выполняет полеты с 2013 года. Авиакомпания имеет контракт на 30 самолетов, ей уже поставлено 22 воздушных судна. При этом Interjet задолжала налоговым органам Мексики уже 30 млн долларов. Кризис в компании усугубился отменой международных полетов и сокращением внутренних перевозок из-за пандемии коронавируса. В результате 59 самолетов Airbus из 66 в парке Interjet были отозваны арендодателями, еще семь отзовут после ремонта.

СМИ неоднократно сообщали, что мексиканские Superjet простаивают из-за сложностей с сервисным обслуживанием. Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в ноябре 2019 года сообщал, что РФ рассматривает возможность участия в открытии сервисного центра Sukhoi Superjet 100 в Мехико.