 

Электрический внедорожник GMC Hummer показали на рендерах

09.05.2020, 14:09, Новости дня

 Официальная премьера модели GMC Hummer должна была состояться 20 мая, однако мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Знакомое название имеет прямое отношение к легендарному внедорожнику, вместо которого теперь появится электрическая новинка. Разработчики пока не раскрывают технические параметры и дизайн кузова модели, однако уже сейчас можно рассмотреть рендерные снимки модели, которая отличается от остальных машин. По предложенным кадрам можно увидеть сходства с актуальным поколением внедорожника Chevrolet Tahoe.

Применение электрической установки позволит существенно повысить интерес к автомобилю, который имеет высокие шансы оказаться одним из самых востребованных в своем сегменте.



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