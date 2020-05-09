Бренд Bentley добавил Bentayga и Continental GT стильный обвес
09.05.2020, 14:09, Новости дня
Компания Bentley подготовила очередной пакет стилистических обновлений Styling Specification, которые окажутся актуальными для моделей Continental GT и Bentayga.
В свою очередь, отличить новые версии можно по сплиттерам из углеволокна, увеличенным воздуховодам, спойлеру, а также диффузору, который находится в задней части кузова. Также специалистами предусмотрены вентиляционные отверстия из карбона в переднем бампере, что приведет к улучшенному виду автомобиля.
Следует отметить, что перед выходом стилистического пакета изначально осуществлялись тесты деталей в аэродинамической трубе и на гоночных трассах, что позволило гарантировать прочность и надежность компонентов. Уже в скором времени начнут принимать заказы на данный пакет обновлений.
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