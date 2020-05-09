Мир, поглощенный борьбой с COVID-19, стремительно теряет леса Амазонки

09.05.2020, 14:09, Новости дня

Пока ученые всех стран мира сконцентрировались на поиске средств борьбы с коронавирусом, леса Амазонии сокращают свои площади рекордными темпами, которые даже могут побить прошлогодний антирекорд. Новые данные спутниковых наблюдений были опубликованы на портале Рhys.org.

В настоящее время миру не до таких проблем, как сокращение числа видов морских животных или потеря лесов, ведь все силы направлены на поиски лекарств от коронавируса. Тем временем спутниковые снимки позволили зафиксировать рекордно высокую вырубку амазонских лесов, на месте которых вскоре должны появиться пастбища или другие предприятия сельскохозяйственного назначения. Так, самые свежие данные, полученные Национальным институтом космических исследований Бразилии (INPE), позволяют утверждать, что за первые четыре месяца текущего года темпы вырубки лесов Амазонии достигли небывалого уровня, и если такая картина сохранится на протяжении года, то 2020-й получит звание нового антирекордсмена по темпам потери джунглей. Всего с января по конец апреля было утрачено 1,202 тысячи квадратных километров амазонских лесов, при этом данный показатель превысил прошлогодний сразу на 55%.

Такую печальную картину связывают с правлением президента Бразилии Жаира Больсонаро, который имеет крайне правые взгляды и выступает за использование защищенных земель для добычи полезных ископаемых и в нуждах сельского хозяйства. В полный рост встает вопрос, способна ли Бразилия защитить свою часть амазонских джунглей, которые еще называют «легкими планеты», ведь только за первый год пребывания на своем посту Больсонаро довел вырубку лесов до уровня 10,123 тысячи квадратных километров (увеличение сразу на 85%), но текущий год вполне может побить даже этот печальный антирекорд.