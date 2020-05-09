Вышел трейлер российской игры про советских партизан в 1941 году

09.05.2020, 14:08, Новости дня

Вышел трейлер российской игры Partisans 1941 («Партизаны 1941»), посвященной советским партизанам, ведущим борьбу с немецко-фашистскими захватчиками во время Второй мировой войны.

Игру разрабатывает инди-студия Alter Games, релиз намечен на лето 2020 года, сообщается в описании игры в Steam.

Partisans 1941 представляет собой тактическую RTS, геймплей сочетает в себе стелс, бой, менеджмент ресурсов и элементы строительства базы.

Согласно сюжету, главный герой является командиром-красноармейцем, оказавшимся в немецком тылу. Ему предстоит создать партизанский отряд и вступить в борьбу с оккупантами.

Разработчик анонсировал в игре диверсионные миссии, подрыв инфраструктуры противника, добычу ресурсов и создание базы в лесу.

В 2019 году вышла в релиз новая часть Call of Duty, она стала перезапуском серии Modern Warfare. Действие игры разворачивается в «вымышленной ближневосточной стране», похожей на Сирию. При этом действующими лицами игры стали персонажи, похожие на активистов скандальной организации «Белые каски», которые якобы спасают сирийцев от «злых русских». При этом Sony отказалась продавать эту игру в РФ для PlayStation.