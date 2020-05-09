 

Музыканты из разных стран поют песни о Великой Победе

09.05.2020, 14:08, Новости дня

Профессиональные музыканты и любители из разных стран в рамках акции исполнили советские песни о Великой Отечественной войне, а также национальные песни, связанные с Победой во Второй мировой войне.

Акция проходит 8-12 мая. Участники публикуют в Сети видео, организовывают флэшмобы, а также передают челендж своим знакомым, осуществляют коллективное исполнение песен. Лучшие материалы будут представлены для ротации на ТВ и интернет-платформах.

Так, например, к акции присоединились студенты ВГИКа.

Ранее в РФ стартовала акция «Поем двором». Концерты начнутся в 19.10 по местному времени. Участникам также предлагают публиковать ролики с хештегом #ПОЕМДВОРОМ

Ранее также сообщалось, что представители организации «Молодая Гвардия Единой России» 8 и 9 мая в честь празднования 75-й годовщины Победы организовали в российских регионах народные концерты вместе с жителями многоквартирных домов.



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