Личное: Туши свет!
09.05.2020, 13:54, Разное
Последние несколько лет мои читатели, имеющие доступ к государственным полномочиям, а зачастую и производящие их сами, предлагают пройти мне на парад Победы на Красной площади.
Ну, говорят они, ты опять же развопишься, что простой народ туда не пускают. На тебе пригласительный, проходи!
Фото: Соцсети
То есть, моя бабушка воевала с фашистами не по блату. А я, как крыса, должна пробраться на Парад по блатному пропуску.
Вот ведь праздничек был бы! Спасибо, говорю я людям, наделённым властью, но быть крысой — сомнительное, знаете ли, для меня удовольствие.
В этом году Парада вроде как и не будет. Как не будет и шествия толпы с фотографиями покойников.
А как же общественные деятели — как же они заработают денег, если всё это отменили?
Да не волнуйтесь за них, ребятки Собянина уже всё придумали.
Деятели сидели и думали: как простой народ будет праздновать? Подо что денег будем просить из бюджета? И придумали: давайте выключим свет!
Как «туши свет» будет происходить, рассказывает мамочка публичного дома 2 и, естественно, патриотка Ксения Бородавка, жена известного писателя Омара Хуяма — дрессировщика покойного кота Шантика:
Видео: Соцсети
В 21:50 тушите свет. Возьмите источник света. Подойдите к окну и светите, светите!
Зачем светить? Вы чо, дебилы? Дебилы светят в окно, потому что — праздник!
Как в анекдоте, помните? Ровно в полночь подойдите к окну и снимите трусы. Зачем? Прилетят инопланетяне и вас всех вакцинируют.
Интересно, сколько Бородавке и другим непотребным крысам заплатили за рекламу такой вот акции?
Фото: Соцсети
Сотни и сотни миллионов рублей из бюджета потрачены на общественных деятелей, высравших из себя подобные креативы. Тушите свет, орёт публичная девка, свети фонариком в темноту, как дура — праздник ведь!
Наверняка, потом организаторам дадут ещё орден. Вон, у Потупчик орден уже есть — за Заслуги перед Отечеством.
Мне денег жалко, признаюсь честно. Лучше бы их раздали тем, кто сидит сейчас без работы, но их заставляют светить свечкой в окно.
У меня внутри есть противное липкое чувство — Победа наша, а приватизировали её почему-то мерзавцы, которые потом поедут бухать в Куршевель.
Как так вышло-то, а? Скажите! Почему умирали мы, а ништяки гребут крысы?
Источник: Лена Миро
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