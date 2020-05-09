Личное: Туши свет!

09.05.2020, 13:54, Разное

Последние несколько лет мои читатели, имеющие доступ к государственным полномочиям, а зачастую и производящие их сами, предлагают пройти мне на парад Победы на Красной площади.

Ну, говорят они, ты опять же развопишься, что простой народ туда не пускают. На тебе пригласительный, проходи!



Фото: Соцсети

То есть, моя бабушка воевала с фашистами не по блату. А я, как крыса, должна пробраться на Парад по блатному пропуску.

Вот ведь праздничек был бы! Спасибо, говорю я людям, наделённым властью, но быть крысой — сомнительное, знаете ли, для меня удовольствие.

В этом году Парада вроде как и не будет. Как не будет и шествия толпы с фотографиями покойников.

А как же общественные деятели — как же они заработают денег, если всё это отменили?

Да не волнуйтесь за них, ребятки Собянина уже всё придумали.

Деятели сидели и думали: как простой народ будет праздновать? Подо что денег будем просить из бюджета? И придумали: давайте выключим свет!

Как «туши свет» будет происходить, рассказывает мамочка публичного дома 2 и, естественно, патриотка Ксения Бородавка, жена известного писателя Омара Хуяма — дрессировщика покойного кота Шантика:

Видео: Соцсети

В 21:50 тушите свет. Возьмите источник света. Подойдите к окну и светите, светите!

Зачем светить? Вы чо, дебилы? Дебилы светят в окно, потому что — праздник!

Как в анекдоте, помните? Ровно в полночь подойдите к окну и снимите трусы. Зачем? Прилетят инопланетяне и вас всех вакцинируют.

Интересно, сколько Бородавке и другим непотребным крысам заплатили за рекламу такой вот акции?



Фото: Соцсети

Сотни и сотни миллионов рублей из бюджета потрачены на общественных деятелей, высравших из себя подобные креативы. Тушите свет, орёт публичная девка, свети фонариком в темноту, как дура — праздник ведь!

Наверняка, потом организаторам дадут ещё орден. Вон, у Потупчик орден уже есть — за Заслуги перед Отечеством.

Мне денег жалко, признаюсь честно. Лучше бы их раздали тем, кто сидит сейчас без работы, но их заставляют светить свечкой в окно.

У меня внутри есть противное липкое чувство — Победа наша, а приватизировали её почему-то мерзавцы, которые потом поедут бухать в Куршевель.

Как так вышло-то, а? Скажите! Почему умирали мы, а ништяки гребут крысы?